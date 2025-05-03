İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD merkez üssünün Tekirdağ Marmaraereğlisi olduğunu açıkladığı depremin büyüklüğü 3.7 olarak duyururken Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4 merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak paylaştı. Prof. Ercan'dan vatandaşları rahatlatacak değerlendirme geldi. Ercan bu depremin sönümlenen ana depremin artçısı olduğunu söyledi.

İstanbul, 23 Nisan'da meydana gelen en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan depremlerin ardından çok sayıda depremle sallanmaya devam ediyor. 6.2 depreminin ardından vatandaşların büyük İstanbul depremine dair endişeleri artarken bugün İstanbul'da hissedilen deprem de korkuya neden oldu.

"HER ŞEY OLAĞAN, KAÇIŞMAYA GEREK YOK"

Prof. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin olarak, "Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok." ifadesini kullandı.