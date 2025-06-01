Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Dallıca köyü yakınlarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede kısa süre önce 4,4 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha kaydedilmişti.

Depremlerin, Yedisu Fayı ile benzer özellikler taşıyan isimsiz bir fay üzerinde gerçekleşti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerin konum itibarıyla dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Görür, "Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin bölgede incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Halka, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.