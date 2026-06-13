Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin bir açıklama yaptı.
Depremin meydana geldiği konumu detaylandıran Görür, sarsıntının Gaziantep'in Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında gerçekleştiğini belirtti. Görür, 6 Şubat 2023 depremlerinin bölgedeki mevcut etkilerine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."
Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri patçalanacak. Geçmiş olsun pic.twitter.com/TAEC2ydtsp— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 13, 2026
Prof. Dr. Naci Görür'ün değerlendirmesine konu olan sarsıntı, yerin 7,01 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, sarsıntı nedeniyle bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı açıklandı.