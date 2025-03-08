Deprem haftası geride kalırken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme dirençli kentler oluşturması için yeniden hatırlatma yaptı. Görür, "Herhangi bir yerde herhangi bir zamanda afet boyutunda bir depremle karşılaşabiliriz" uyarısında bulundu.

"ÜLKEMİZ CANLI FAY SİSTEMLERİ İLE TEHDİT ALTINDA"

Görür, "Bir deprem haftasını daha geçirdik. Bu haftaların amacı şu olmalı: Tüm ülkemiz canlı fay sistemleri ile tehdit altında." dedi.

-Herhangi bir yerde herhangi bir zamanda afet boyutunda bir depremle karşılaşabiliriz. Bu afetlerden ancak DEPREM DİRENÇLİ KENTLER inşa etmek suretiyle kurtulabiliriz. Böyle kentleri inşa etmek mümkündür. Bunu yapabilecek her şeye sahibiz.

-Yeter ki niyetimiz olsun, yeter ki yöneticilerimizden talebimiz olsun, yeter ki millet olarak bu konuda gözetim ve denetim görevimizi yerine getirelim.