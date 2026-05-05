Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları devam ederken, Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hava durumu değerlendirmesi doğrultusunda sıcaklık artışı öngörülüyor. Şen'in tahminlerine göre, yarın (6 Mayıs) Hıdırellez ile birlikte Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava yerini bahar sıcaklarına bırakacak.
İSTANBUL'DA KADEMELİ ARTIŞ
Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde uzun süredir etkili olan serin havanın sona ereceği tahmin ediliyor. Bugün 17 derece civarında ölçülen İstanbul hava sıcaklığının, Prof. Dr. Şen'in açıklamalarına göre yarından itibaren 24 derece seviyesinden başlayarak önümüzdeki hafta 26-27 derecelere kadar çıkması bekleniyor.
MAYIS AYININ İKİNCİ HAFTASI BAHAR HAVASI
Meteoroloji verilerine göre kısa vadede bazı bölgelerde yağışlı sistemler etkisini sürdürse de, mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla ülke genelinde sıcaklık artışı kaydedilecek.