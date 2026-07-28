Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler ile uzman isimlerin açıklamaları, Türkiye'de hava durumunun yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan serin ve yağışlı sistem yerini mevsim normallerine bırakırken, özellikle güney kesimlerde kavurucu sıcakların kapıda olduğu bildirildi.
"ARABİSTAN SICAKLARI GELİYOR"
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin batısında sıcaklıkların mevsim ortalamalarına geri döndüğünü belirtti. Çok uzun sürecek yağışsız bir döneme girildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, şu uyarılarda bulundu:
"Doğu Karadeniz dışında neredeyse 15 gün yağış yok. Kurak bir periyoda giriyoruz. Akdeniz, Güneydoğu, Güney Ege ve Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Arabistan Yarımadası üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde olacak. Kuzey bölgeler ise mevsim ortalamalarında kalacak."