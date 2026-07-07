Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini artırırken, küresel iklim sistemini doğrudan etkileyen El Nino yeni bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, temmuz ayının ilk günleri itibarıyla okyanus suyu sıcaklıklarının mevsim ortalamalarının 1.8 derece üzerine çıktığını belirterek, bu yükselişin yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayacağı konusunda uyarıda bulundu. Şen, El Nino'nun hem Türkiye hem de Avrupa genelinde aşırı hava olaylarını tetikleyebileceğini ifade etti.
Son dönemde megakent İstanbul’da yaşanan ani su baskınlarını hatırlatan meteoroloji uzmanları da El Nino'nun etkisiyle benzeri tablolara ve şiddetli yağışlara önümüzdeki süreçte daha sık rastlanabileceğine dikkat çekiyor.
Şen'in yaptığı değerlendirmede öne çıkan bir diğer kritik başlık ise Avrupa kıtasını etkisi altına alan kavurucu sıcak hava dalgasının Türkiye'ye doğru yaklaşması oldu. Kıta genelinde bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, bu dalganın Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte termometrelerin rekor seviyeleri görebileceği tahmin ediliyor.
Prof. Dr. Orhan Şen’in en dikkat çeken uyarısı ise önümüzdeki dönemde görülebilecek sel ve su baskınlarının şiddeti. El Nino etkisinin ve küresel sıcaklık artışının devam etmesi halinde ani yağışların çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirten Şen, riskin giderek büyüdüğünü vurguladı.