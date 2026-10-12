Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen sarsıntılar, bölgedeki deprem hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı. 3,5 ve 3 büyüklüğündeki depremlerin ardından sarsıntıların ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı değerlendirmede, bölgedeki hareketliliğin fayların davranışı bakımından ele alınması gerektiğini ifade etti.

ÇINARCIK FAYI'NDA HAREKETLİLİK

Bektaş, bir Alman araştırma ekibinin 2019 yılında yayımladığı çalışmaya dikkat çekti. Söz konusu çalışmada, 2016’da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki Yalova depremi öncesinde ve sonrasında gözlenen mikrodeprem hareketliliğinin Çınarcık Fayı’ndaki yavaş kaymayla ilişkili olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

Bektaş, 2016’daki deprem çevresinde yaklaşık 50 gün boyunca devam eden deformasyon sinyaline de işaret etti.

"YAVAŞ KAYMA" OLASILIĞI ARAŞTIRILMALI

Bektaş, 2026’da Yalova açıklarında meydana gelen sarsıntıların da Marmara’daki fayların sürünme ve yavaş kayma davranışı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bir gün arayla meydana gelen iki depremin bu tür bir hareketlilikle ilişkili olabileceğini ifade eden Bektaş’ın değerlendirmesi, bölgedeki sismik hareketliliğin bilimsel veriler ışığında incelenmesinin önemini ortaya koydu.

Uzman değerlendirmesi, depremlerin tek başına büyük bir depremin yaklaştığını gösterdiği anlamına gelmiyor. Fayların davranışına ilişkin kesin sonuçlara ulaşmak için ayrıntılı sismolojik ve jeodezik verilerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Bektaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı.

Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler.

2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli."