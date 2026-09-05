Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından İstanbul'un olası deprem senaryosuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Daha önce İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklemediğini ifade eden Bektaş, son değerlendirmesinde özellikle Adalar–Çınarcık hattına dikkat çekti. 'GÖZLER ADALAR/ÇINARCIK HAVZASINDA OLMALI' Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İSTANBUL DEPREMİNDE YENİ KRİTİK SENARYO: ADALAR–ÇINARCIK Doğuya doğru sismik ilerleme Silivri 6,2 ile başlamadı; öncesinde vardı ve sonrasında da sürdü. Şimdi, buna batıya eğimli Adalar Fayı çevresindeki 18-20 Ağustos yoğun mikrodeprem kümelenmesi eklendi. *Doğuya ilerleyen kırılma ve *Doğuya stres transferi, *Adalar’daki mikrodeprem aktivitesi… Bu üçlü, Adalar–Çınarcık zonunu İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosunda en kritik izleme alanı haline getiriyor. Alarm değil; ama gözler artık Adalar/Çınarcık havzasında olmalı! BATIYA EĞİMLİ ADALAR FAYI ÜZERİNDEKİ MİKRODEPREMLER

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