Ege ve Batı Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında yer alan Denizli, sabaha karşı peş peşe meydana gelen deprem hareketliliğiyle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 05.56’da merkez üssü Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Yukarıdağdere Mahallesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 15,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Honaz başta olmak üzere kent merkezi ve çevre ilçelerde belirgin şekilde hissedildi.

2 SAAT İÇİNDE 6 ARTÇI SARSINTI DAHA YAŞANDI

Ana sarsıntının ardından bölgede sismik hareketlilik devam etti. İki saatlik zaman diliminde merkez üssü yine Honaz olan 2,1 ile 3,8 büyüklükleri arasında değişen 6 artçı deprem daha ölçüldü. Özellikle ana sarsıntıdan yaklaşık 30 dakika sonra meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki artçı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Denizli Valiliği ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen saha taramalarında ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı tespit edilmedi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: "GİRİT'TEN DENİZLİ'YE DİKKAT ÇEKEN SİSMİK DİZİLİM"

Sarsıntıların ardından Akdeniz ve Batı Anadolu tektoniğini inceleyen deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, değerlendirmelerini paylaştı. Depremlerin yerel bir hareketlilikten ziyade bölgesel bir enerji transferine işaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Girit’ten Denizli’ye dikkat çeken sismik dizilim... Dizilim şu şekilde ilerliyor: Girit M4,4 → Rodos/Datça M4,4–4,2 → Denizli–Honaz M4–3,8. Özellikle Honaz’da yaklaşık 30 dakika arayla meydana gelen iki M4–3,8 deprem oldukça dikkat çekiyor. Bu tablo; Girit, Rodos, Batı Anadolu ve Uşak/Denizli hattında ortak bir deformasyon zonu olasılığını kuvvetlendiriyor."

"DENİZLİ, UŞAK DEPREM KÜMESİNİN UZANTISINDA"

Denizli ve Honaz havzasının, etki alanını genişleten "Uşak deprem kümesinin" güneydoğu uzantısında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş; 1970 ile 2025 yılları arasındaki tarihsel tektonik kayıtlara bakıldığında Uşak Bloğu ve çevresindeki fay sistemlerinde 6 ila 7 büyüklüğünde yıkıcı depremler yaşandığına dikkat çekerek bölgesel sismik hareketliliğin takip edilmesi gerektiğini belirtti.