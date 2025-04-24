Dün saat 12:49'da Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul'da büyük paniğe neden olurken yaklaşık 2 dakika sonra 12:51'de 5.9'luk bir artçı deprem daha kaydedildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise SÖZCÜ TV'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu Para Politika programına konuk oldu.

"BÜYÜK KUZEY MARMARA DEPREMİ DEMEK GEREKİYOR"

Prof. Dr. Ercan, "Basının ağzında Büyük İstanbul Depremi diye söyleniyor bu söz bir defa yanlış bunu rafa kaldırmak gerekiyor. Büyük Kuzey Marmara depremi demek gerekiyor" ifadelerini kullanırken 6.2 büyüklüğündeki depremin şu sözlerle yorumladı:

Bu İstanbul depremi değil hemen altında Yalova var, Bursa var, Balıkesir var, Çanakkale ve Tekirdağ var. Bu Kuzey Marmara depremi. Benim beklentim 2 ana depremle atlatılacak.

Bir tanesi İstanbul'da Büyükçekmece arasında, biz buna İstanbul kolu diyoruz. Bir diğeri de Trakya kolu.

BEKLEDİĞİ DEPREMİ AÇIKLADI

Tekirdağ- Büyükçekmece arasını işaret eden Prof. Dr. Ercan, "Burada beklenen deprem büyüklüğü daha büyük. Yaklaşık 7.0, 7.2. İstanbul'un önünde ise ( Büyükçekmece'den başlayarak Anadolu Yakası'na doğru uzanan hattı işaret ederek) 6.4 ile 6.7 arasında bir deprem bekliyorum" dedi.

Prof. Dr. Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

"99 depremi olduğu zaman Adalar'ın bulunduğu yere kadar kırdı bunun ötesine geçemedi. 2 nedeni var. Birincisi gerginliğini boşalttı. Eğer duymasaydı, Fenerbahçe burnundan Haliç'in içine girip Kağıthane'ye kadar devam edecekti. Kırıklar durduğu yerden sürer ama patlama noktasını odak diye adlandırırız. İstanbul'da kabuğun kalınlığı 30 kilometre. Bunun üstünde bazalt var onun altında ise granit var. Bazalt yumuşak olduğu için, çok fazla kırılgan değil, büyük deprem üretmiyor. Granitin içinde oluyor."

"2 HAFTADA ATACAĞI GERGİNLİĞİ ÖĞLEDEN SONRA ATTI"

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, "Bunun 1-2 hafta içinde boşalmasını bekliyorduk ama değişik bir şey oldu. 5.9 deprem oldu. 5.9, 6.2 için çok büyük bir artçı deprem" diyen Prof. Dr. Ercan, "5.1, 5.0 olması gerekiyordu. Bu iyidir. 2 haftada atacağı gerginliği öğleden sonra attı. Eğer bunu yapmasaydı, 2 hafta bu korkuyu yaşayacaklardı. Yüksek gerilim düştü. 4.1'lik bir deprem oldu yine. Bunlar seyrekleşecek, dinginliğe erişecek" ifadelerini kullandı.