Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurduğu deprem sonrası vatandaşları uyardı. Ercan, "İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleyeceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun." dedi.

Ercan, Aydın Şehir Hastanesi'nin 'en sakıncalı' yerde yapıldığını söyledi.

EN GÜVENLİ İLÇELERİ AÇIKLADI

Ercan şunları kaydetti:

Bu sabah Aydın Germencik‘te 3,7 büyüklüğünde bir depremcik oldu.

Deprem yıkımları bakımından Aydın’ın en güvenli ilçeleri; Kuşadası, Didim, Karpuzlu, Çine, Koçarlı, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu’dur.

2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17’de Balatçık Germencik‘te olan M3,7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur.

Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki jeotermal enerjinin kaynağı da depremlerdir.

"UZAKLAŞIN"

İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleyeceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun.

"AYDIN ŞEHİR HASTANESİ EN SAKINCALI YERDE"

Geçen gün törenle açılan Aydın’ın Şehir hHastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar.