Prof. Dr. Oya Başak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi duyulduktan sonra arkadaşları ve öğrencileri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.
Bilgisayar mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Boğaziçi Üniversitesi’nin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” dedi.
Say, Prof. Başak’ın üniversiteye giriş kartı iptal edilen 10 akademisyenden biri olduğunu da hatırlattı.
Oya Başak’ın cenazesi, 27 Mayıs Salı günü, öğle namazının ardından Bebek Cami’nden kaldırılacak.