Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde etkili olan yağışlı periyodun kapandığını ve ülkenin hızla sıcak, kurak bir döneme geçiş yaptığını duyurdu. Yaz aylarında yağışların normallerin çok altında kalacağını belirten Şen, asıl büyük değişimin sonbahar ve kış aylarında dünyayı saracak "Süper El Nino" ile yaşanacağını öngörüyor.
'SÜPER EL NİNO' KÜRESEL DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK
Doğu Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarının hızla arttığını kaydeden Şen, bu durumun şiddetli bir El Nino fenomenini tetiklediğini açıkladı. 1997-1998 ve 2016 yıllarındaki benzer döngüleri hatırlatan uzman, bu doğa olayının küresel yağış rejimlerini kökten değiştirdiğini vurguladı. Şen'in değerlendirmelerine göre bu meteorolojik değişim, Türkiye'deki kuraklık riskini önümüzdeki aylarda zirveye taşıyacak.
MEVCUT BARAJ DOLULUKLARI SAHTE GÜVEN VERMEMELİ
Son yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları İstanbul'da yüzde 70, İzmir'de ise yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Şen, bu iyimser tablonun yetkililerde ve vatandaşlarda sahte bir güven hissi yaratmaması gerektiğini savundu.
İki yıl üst üste yaşanabilecek bir kuraklık periyodunun mevcut su rezervlerini hızla tehlikeli seviyelere indirebileceğinin altını çizen Şen, su tüketim alışkanlıklarının acilen değiştirilmesi ve tasarruf tedbirlerinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Şen, "Bundan önce 1997-98 senesinde Süper El Nino yaşadık, ki deniz yüzey sıcaklığı o bölgede +3 dereceye kadar çıkmıştı. Bundan sonraki Süper El Nino 2016 yılındaydı, biraz daha hafifti ama 1,5 derece civarında deniz yüzey sıcaklığı o bölgede artmıştı. Bu sene de tahminler onu gösteriyor. Süper El Nino olma ihtimali var" dedi.