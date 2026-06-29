Haziran ayının son haftasında Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Meteorolojik verilere göre, ilk aşırı sıcak hava dalgası özellikle yurdun batı kesimlerinde etkisini gösteriyor.
GÜNEŞİN ALTINDA 50 DERECE HİSSEDİLECEK
Hava durumu tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Orhan Şen, ölçülen 40 derecelik sıcaklıkların güneşin doğrudan etkisiyle 50-55 dereceye kadar çıkabileceğini ifade etti. Şen, pazartesi gününden çarşamba gününe kadar olan üç günlük süreçte sıcaklıkların en yüksek seviyelere ulaşacağını kaydetti.
Hava sıcaklıkları İstanbul'da 34-35, Düzce ve Kocaeli'de 36-37, Edirne ve Kırklareli'nde ise 40 dereceyi aşacak. İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaşacak sıcaklar nedeniyle, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunulmaması gerektiği vurgulandı.