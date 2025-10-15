Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir ve Batı Anadolu’daki fay hatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR, TUZLA, GÜLBAHÇE VE SEFERİHİSAR FAYLARI İÇİN ZAMAN GELDİ

Sözbilir, İzmir özelinde Ege Denizi’ndeki faylarla birlikte 40 fay bulunduğunu, bunların 17’sinin karada yer aldığını belirtti. İzmir merkezli en son yıkıcı depremin 1688 yılında 6,8 büyüklüğünde meydana geldiğini anlatan Sözbilir, “Yaklaşık 337 yıldır bu bölgede yıkıcı deprem olmuyor. En son 30 Ekim 2020’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı, ancak bu Sisam merkezliydi; bizim kara sularımızdaki faylardan değildi. 17 fayın her biri diri fay sınıfında ve deprem üretme potansiyeline sahip. Yapılan çalışmalar, İzmir’de Tuzla, Gülbahçe ve Seferihisar faylarının deprem üretme zamanlarının geldiğini gösteriyor. İzmir’i depreme hazır bir kent haline getirmemiz gerekiyor” dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE DEPREM ÜRETECEKLER"

Batı Anadolu’ya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, Türkiye’de 485 aktif faya sahip olunduğunu, bunlardan 200’ünün Batı Anadolu’da yer aldığını hatırlattı. Batı Anadolu kabuğunun yılda 40 milimetre güneybatıya doğru hareket ettiğini belirten Sözbilir, “Bu bölgede 200’e yakın fay belli dönemlerde deprem üretme potansiyeline sahip. 6-7 büyüklüğünde deprem üretebiliyorlar. Son yüzyılda 8 fay kırıldı, geri kalanlar kırılmayı bekliyor. Zamanı geldiğinde deprem üretecekler” diye konuştu.

"GELENBE FAYI GERİLİMİ AKTARIYOR"

Simav Fay Zonu’na da değinen Sözbilir, “Yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda ve 7 segmente ayrılıyor. Her biri 6 ila 7,2 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip. 1970’teki Gediz depremi bu fay üzerindeydi. Şu anda Simav’ın kuzeyinde depremler oluyor. Simav Fayı’na dik gelen Gelenbe Fayı, gerilimi kuzeye veya güneye transfer ediyor. Kırılmaktan çok gerilimi aktarıyor, kuzeye transfer ederse Balıkesir fayına, güneye transfer ederse Akhisar ve Soma taraflarına etkisi olabilir” dedi.