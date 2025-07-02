İstanbul, Yalova ve Bilecik gibi çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Gemlik bölgesindeki fay Kuzey Anadolu fayının kuzey kesimi. Orada çok ciddi bir boşluk var. Gemlik civarındaki bu tür depremler sanki İznik depremini üreten fayın ısınma hareketleri gibi yorumlanabilir. Bir hazırlık gibi. İznik konsülü önemli bir merkez. 1065 depreminde oradaki eserler su altında kalmış hala sular altında. Gemlik İznik'e çok yakın. Gemlik'te olan depremler o yüzden dün bizi kaygılandırmıştı" ifadelerini kullandı.

"BURASI EN TEHLİKELİ YER"

CNN Türk yayınına bağlanan Prof. Dr. Pampal, şunları söyledi:

Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. Bir kuzey kol var 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. 23 Nisan’da deprem olan batı kesim doğuya doğru devam ediyor. Orada kırılmamış kesimin 7 civarı deprem üretebileceğini varsayabiliriz. Ege’den başlarsak Tekirdağ civarından Marmara’ya kadar kuzey kol kırıldı. 2.'sinin gelmesi muhtemel.

Gemlik civarında yüksek hissedilmesi doğal. Burası en tehlikeli yer. 99 depreminde Avcılar örneğini verdik. Zeminin ne kadar önemli olduğunu gösteren çok örnek var. 6 Şubat'ta Adana'da can kayıpları oldu. Arada 230 km mesafe var.

"7-7.5 HER AN MÜMKÜNDÜR"

Gemliğin içinden geçiyor bu fay. Bu fay 1065'te 7 üzerinde deprem ürettiğini söyledik. Uzun zamandır enerji biriktiyor. 7-7.5 üzerinde bir deprem her an mümkündür. Deprem tehlikesi çok yüksek.

Depreme dayanıklı olmayan yapı stoğu her yerde söz konusu. Bir de Bursa fayı var yakın bölgede. Depremin yıkıcı etkisini 3-4 kat artırdığını deprem kuvvetini artırdığı bilimsel bir gerçek. Deprem ayrım yapmaz.