Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de yerin 15,59 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı canlı yayında Malatya'daki sarsıntıyı ve olası Marmara depremi senaryolarını değerlendirdi.
"BU YAPI BÜYÜK DEPREME DÖNÜŞTÜRMEZ"
Malatya'da yaşanan sarsıntının 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede oluşan fay dinamikleriyle bağlantılı olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, 2020 yılındaki Sivrice depreminin ardından Pütürge çevresindeki stresin tamamen boşalmadığını hatırlattı.
Bölgede daha önce de benzer sarsıntılara dikkat çektiğini ifade eden Üşümezsoy, "Burada bir sürü bunun gibi kırıklar oluyor. Bu yapı büyük depreme dönüştürmez. Ama bir sürü 5'lik ve 6 arasında depremler olur." ifadelerini kullandı. Pütürge'nin kuzeyinde çok sayıda küçük kırık olduğunu belirten Üşümezsoy, bu nedenle bölgede orta büyüklükte depremlerin görülmesinin normal olduğunu dile getirdi.
"İNSANLAR GEREKSİZ PANİKLETİLİYOR"
Olası Marmara depremine yönelik kamuoyunda tartışılan bazı senaryoların bilimsel verilerle örtüşmediğini savunan Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fayın tek parça halinde kırılacağı yönündeki iddialara katılmadığını belirtti. Üşümezsoy, 1894 ve 1912 depremlerinde belirli fay segmentlerinde enerjinin zaten boşaldığını ifade etti.
RİSK TAŞIYAN HATTI AÇIKLADI
İstanbul çevresindeki fay hatlarına dair değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar yönünde ilerlemediğini belirterek şu bilgileri paylaştı: "Silivri ile Kumburgaz arasında fay var. O fay 6-6.5'luk deprem yapar. Ama Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar kesimde fay yok."
"5'LİK DEPREMLER OLABİLİR"
Silivri çevresinde küçük ve orta büyüklükte depremlerin yaşanabileceğini ifade eden Üşümezsoy, bu sarsıntıların doğrudan büyük bir yıkıcı depremin habercisi olarak sunulmasını eleştirdi. Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini savunan Üşümezsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Silivri çukurunda 6'nın altında depremler olabilir. 5'lik depremlerin olacağı bir yerdir. Arkadaşlar onu görünce 'eyvah büyük deprem olur' diyor. Ama onlar bir harita alıyorlar, boydan boya o harita üzerinden konuşuyorlar. Bunlar da insanları aşırı panikletiyor ve hiçbiri de özür dilemiyor."