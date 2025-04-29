İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan depremlerin ardından vatandaşlar endişe içinde. Yeni büyük bir deprem bekleniyor mu yoksa 6.2 ile büyük depremler son mu bulacak sorusu yanıt ararken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Marmara'daki deprem hareketliliğini yorumladı. Ercan, "3,5 milyon yıldır süren bu Marmara’yı parçalama işlemi durmayıp sürecek" dedi.

Ercan, "Şimdi belleğimizi karıştıran soru şu? M6,2’lik deprem Kuzey Marmara’da önceden kırılmayan ara parçayı 28 km kırarak, tamamlamıştır. Böylelikle tüm Kuzey Marmara boydan boya kırılmış oluyor. Peki! 1. Bu durumda Kuzey Marmara’da deprem beklentisi M6,2 ile bitti mi? 2. Yoksa önceki kırıklar süre içinde kaynaşmış olup, Marmara’yı doğudan bastıran 6 milyar giga tonluk güç, kaynamış kırıkları yeniden mi kırılacak, yoksa yeni bir yol bulup mu kırılma yeni depremlerle sürecek?" ifadesini kullandı.

Ercan şunları kaydetti:

Gönül ister ki 1.olasılık olsun. Ne var ki, günümüze kadar Marmara yaklaşık 300 kez kırılarak genişlemiş, bir çanak biçimine dönüştürülmüş.

3,5 milyon yıldır süren bu Marmara’yı parçalama işlemi durmayıp sürecek.

Evrim başlar, ancak bitmez.