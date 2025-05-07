Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu. Ercan sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kamuoyuna açıkladı.
Ercan, "2,3-3 saat 22/13 yüksek tansiyonla boğuşurken, yüksek basıncın başıma doğru yürüyüp yüzümü karartması, sonra alınüstü başımdan bir delik açıp kan akmaya başlaması, beyin kanamamı, ayrıca inmeyi engelledi. Olmasaydı bugün aranızda değildim. Dayanışmanız, iyi dilekleriniz için çok sağolun. Sizleri çok seviyorum. Önce sağlık olsun." ifadesini kullandı.