Konya’nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Ankara, Kayseri, Sivas ve çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİR ŞEHİR EFSANESİ BURADA ÇÖKTÜ"

Konya’nın tamamen depremden muaf bir bölge olarak görülmesinin doğru olmadığını vurgulayan Ersoy, “Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü. Konya'nın tamamen depremden arınmış bölge olduğunu söylemek zordu zaten bunu yaşayarak gördük. Elbette tarihte büyük depremler nadir görülmüş olabilir ama bu insanları yanıltmasın. Kuğu çevresi, Tuz Gölü’nden geçen fay zonu gibi alanlar deprem üretme potansiyeline sahip. Bu açıdan bakıldığında yaşanan sarsıntı sürpriz değil” dedi.

"ÖNCÜ DEPREM YORUMLARI SPEKÜLATİF OLUR"

Depremin öncü bir sarsıntı olup olmadığına dair soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Ersoy, “5,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği fay, çok aktif bir fay gibi görünmüyor. Bu nedenle şu an için daha büyük bir depremin habercisi olduğu söylenemez. Artçı sarsıntıların izlenmesi önemli. Ancak şu aşamada 'öncü deprem' yorumları spekülatif olur” ifadelerini kullandı.