TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitü Direktörü, İlahiyatçı Prof. Dr. Hilmi Demir vefat etti.
ELVANKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Demir’in cenaze namazı 24 Temmuz’da (yarın) cuma namazına müteakip Etimesgut - Ahimesut Söğüt Camii'nde kılınacak. Demir'in naaşı Elvanköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Demir, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.