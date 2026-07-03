Cengiz Karagöz
Soruşturmada elde edilen bilgiler, Emniyet tarafından fakülte dekanlığına iletildi. Fakülte yönetim kurulu, 24 Haziran’da olağanüstü toplandı. Yapılan değerlendirmede sınav sorularının kimlere verildiğinin tespit edilememesi üzerine sınav güvenliğinin sağlanamadığı ifade edildi.
Üniversite yönetiminin oy birliğiyle aldığı kararla Dönem 3 yıl sonu teorik sınavı iptal edildi.
İptal kararı bazı öğrencilerin tepkisine neden olurken üniversite yönetimi, iptal edilen sınavı bugün (3 Temmuz) yeniden gerçekleştirilecek.