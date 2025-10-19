Kayseri’de skandal bir olay patlak verdi. Edinilen bilgilere göre;,Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1,5 senedir kanser tedavisi gören B.K., isimli kadın kendisini tedavi eden Onkoloji Profesörü A.Ü.’nün yanına muayeneye gitti. Kontrollerin ardından B.K.ve A.Ü., birlikte asansöre bindi.

“GEL SENİ BİR ÖPEYİM” DİYEREK ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Asansörde Prof. Dr. A.Ü., B.K.’ye “öğretmen misin?” diye sordu. B.K. da “evet” yanıtını verdi.

Daha sonra A.Ü.’nün “Bekar mısın?” sorusuna ise B.K., “Evet” dedi. Bunun üzerine hastası B.K’nın omzuna elini atan A.Ü., “Gel seni bir öpeyim” diyerek tacizde bulundu. B.K., geri çekilerek kendisine doğru gelen A.Ü.’yü engellemeye çalıştı. B.K., tam o sırada asansör kapısının açılmasıyla birlikte hızlıca dışarı çıktı ve hastaneden uzaklaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Büyük bir şok yaşayan B.K., yaşadığı olayı bir arkadaşını anlattı. Arkadaşı da B.K.’ya A.Ü., hakkında şikayetçi olmasını tavsiye etti. Bunun üzerine de B.K., doktoru A.Ü., hakkında şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

A.Ü., hakkında taciz suçlamasıyla Kayseri 15. Ceza Asliye Mahkemesi’nde dava açıldı. Davaya katılan A.Ü., hakkındaki taciz suçlamalarını reddetti. Asansörde bir şey yaşanmadan B.K’nin irkilerek kendisini geri çektiğini belirten A.Ü., asansörden de ilk kendisinin çıktığını ve B.K.’nın daha sonra ayrıldığını belirtti.

Hastası B.K.’ya gel seni bir öpeyim demediğini ve taciz suçu işlemediğini belirten A.Ü., beraatını talep etti.

225 GÜN ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti ise tarafların ifadelerinin ardından A.Ü.’nün cinsel taciz suçu işlediği kanaatine vardı.

Mahkeme heyeti, A.Ü hakkında Türk Ceza Kanunu 105/1 maddesi uyarınca 150 gün adli para cezası, suçun bir sağlık çalışanı tarafından hastaya karşı işlenmiş olması nedeniyle TCK 105/2-b maddesi gereği cezada yarı oranında artış yapılarak 225 gün adli para cezası verilmesine karar verdi. Ceza, 5 eşit taksitle sanıktan tahsil edilecek.

MİLYONLUK İLAÇ VURGUNUNDA DA İSMİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan Onkoloji Profesörü A.Ü.’nün ismi daha önce de Kayseri’de hastalara yazılan kanser ilaçları üzerinden yapılan milyonluk vurgun iddialarıyla da gündeme gelmişti.