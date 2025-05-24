Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, TRT 1’de yayınlanan “Pelin Çift İle Gündem Ötesi” programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Çoban, şunları söyledi:

-Bizzat Tevrat’taki ifadeler. Adanalıların hepsi bunu bilmeyebilir. Tevrat’ta bahsedilen cennet Aden bahçesi Adana ismi Aden’le etimolojik olarak benzerdir. Oradan geliyordur büyük ihtimalle.

-Bir doğuda bahçeden bahseden ve dört ırmak vardır bu bahçede. Fırat, Dicle, Pişon ve Gihon. Fırat ve Dicle’yi biliyoruz.

-Pişen ve Gihon da Seyhan ve Ceyhan ırmaklarıdır aslında. Dolayısıyla cennet Adana ve civarı diyebiliriz.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban’ın Adana’yı Tevrat’a dayandırarak “cennet” olarak nitelendirmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çoban’ın açıklamaları kısa sürede viral oldu. Twitter (X) ve Instagram'da yüzlerce kullanıcı espirili yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı "Abi bizi niye cehennem sıcağı diye kandırdınız o zaman, adamlar güneşe ateş ediyor cehennem olmasın diye," derken, başka bir yorumda "Cennet sıcaksa biz de buradayız ama klima dahil mi?" ifadeleri yer aldı.

Kimileri Prof. Dr. Çoban’ın açıklamasını “mistik-fantastik ama eğlenceli” olarak değerlendirirken, bazı izleyiciler ise görüşün “bilimsel temelden uzak” olduğunu savundu.