TÜRKİYE’de 22 milyar Euro’nun üzerinde yatırımı bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan siyasi operasyonun Türkiye’nin itibarını ve yatırımcıların güvenini zedelediğini vurguladı. EBRD Başekonomisti Beata Javorcik’ın değerlendirmelerini aktaran İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da 19 Mart sonrası yeniden faizlerin artmasıyla programın ‘kısa devre’ yaptığını yazdı.

‘TARİFELER OLUMSUZ ETKİLER’

Türkiye’deki 478 projeye 22 milyar 428 milyon Euro’luk yatırım yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl tarihsel ortalamasının altında yüzde 2.8 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Türkiye’nin büyüme tahmini bir önceki rapora kıyasla yüzde 0.2 düşürüldü. EBRD ayrıca Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımın düşük seviyede olduğunun altını çizdi. Javorcik, 19 Mart öncesinde Türkiye’nin ‘yavaş ama istikrarlı’ bir şekilde enflasyonu düşürme yolunda olduğunu belirterek, “Son siyasi gelişmelerın ardından yaşanan türbülans Merkez Bankası’nı yön değiştirmeye zorladı” dedi. Javorcik, “Bu durum, ekonomik performans açısından, rezervler açısından ve itibar üzerindeki etkileri bakımından maliyetlidir, yatırımcıların güvenini zedelemektedir” ifadesini kullandı.

İç siyasetteki gelişmeler ekonomiyi zorlamaya devam ederken küresel ticaret savaşları da Türkiye’yi olumsuz etkileyecek. EBRD’nin hesaplamasına göre tarifeler Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasını yüzde 0.2’nin üzerinde düşürecek. 30’dan fazla ülkenin incelendiği araştırmada Türkiye, tarifelerden en olumsuz etkilenecek altıncı ülke oldu. EBRD’ye göre en sert düşüş Çin, Slovakya ve Ürdün’de görülecek.

Hem yerli hem yabancı yatırımcı kaçtı

Ödemeler dengesi, İBB’ye siyasi operasyonun ardından sermayenin Türkiye’yi terk ettiğini gösterdi. Martta yabancıların portföy yatırımları 3.5 milyar dolar, krediler ve mevduatı kapsayan diğer yatırımları ise 3.9 milyar dolar azaldı. Net hata ve noksan kalemi ise martta Türkiye’den 3.9 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para çıkışı yaşandığını gösterdi. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımı da martta 227 milyon dolara çıkarak en yüksek ikinci seviyeyi gördü. Cari açık ise 4 milyar dolar oldu.