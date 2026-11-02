Oyuncu Hakan Çelebi, babasının 10 yıl önce hayatını kaybettiğini anlattığı sırada sunucudan bir taziye mesajı bekledi. Ancak beklediği karşılığı alamayan Çelebi, sunucuya sitem ederek “Allah rahmet eylesin” sözünün söylenmesini beklediğini dile getirdi.

“KARŞI TARAFTAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLERSİN”

Yeraltı dizisinde Paşa Hanoğlu karakterine hayat veren Hakan Çelebi, katıldığı programda babasının vefatından bahsetti. “Babam 10 yıl önce rahmetli oldu” diyen oyuncu, sunucunun sessiz kalması üzerine duruma esprili bir dille tepki gösterdi.

Çelebi, sunucuya yönelik sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

“Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin hani karşı taraf böyle senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir şey almayınca, bunu diyene karşı taraf ‘Allah rahmet eylesin’ der.”

SUNUCU: “BURAYI KESTİRECEĞİM”

Oyuncunun sitemi üzerine sunucu, Hakan Çelebi'yi dikkatle dinlediğini ancak o an dalgınlığına geldiğini belirtti. Sunucu, yaşanan anın ardından “Burayı kestireceğim ben, boşluğuma geldi” diyerek karşılık verdi.