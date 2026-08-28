Almanya Başbakanı Friedrich Merz, RTL kanalında yayınlanan "Friedrich Merz ile Sabah" adlı programda vatandaşlarla ülkedeki sorunları konuşmak üzere bir araya geldi.

Ancak yayının ilk dakikalarında, Aşağı Saksonya bölgesinden katılan çocuk doktoru Bea Merscher ile Şansölye Merz arasında gergin anlar yaşandı.

Sosyal medya platformu Instagram'da federal hükümetin sağlık politikalarını düzenli olarak eleştiren Merscher, Merz'i uyguladığı politikalarla ocukların geleceğini tehlikeye atmakla suçladı.

Çocuk doktoru Merscher, Merz'in politikalarını "insanlık dışı ve yıkıcı" olarak nitelendirerek, "Halkın yararını artırma ve onu zarardan koruma yönündeki görev yemininizi neden ihlal ediyor ve Yasal Sağlık Sigortası (GKV) Tasarruf Yasası gibi insanlık dışı, yıkıcı yasalar çıkarıyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Merscher ayrıca Merz’i şahsen hedef aldı. Doktor, “Sen bir multimilyonersin,” diyerek, 70 yaşında olan Merz’in 40 yıl sonra Almanya’da yaşayacak insanlar için politika yapmadığını ve diğer zenginler için siyaset yaptığını savundu.

MERZ İSYAN ETTİ

Bu sözlere yanıt veren Merz, durumdan gözle görülür şekilde rahatsız olarak, "Bu durum artık normal eleştiri sınırlarını biraz aşıyor, bu kadarı fazla!" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları "şahsa hakaret" olarak nitelendiren Şansölye, hükümetin eleştirilere açık olması gerektiğini vurgulayarak, "Ancak bize ve şahsıma görev yeminimi kasten ihlal etme suçlaması yöneltmek oldukça ağır bir itham." dedi.

Doktorun şikayeteri ise sürdü. Federal hükümetin göz yumduğu, yaklaşan bir “hastane kapanma dalgası” konusunda uyarıda bulundu.

Merz ise buna karşı çıktı. Başbakan, finansal yüklerin tek taraflı olarak dağıtıldığı iddiasının gerçeklerle uyuşmadığını söyledi. Hükümetin sağlık sisteminin tüm alanlarına sorumluluk yüklediğini belirtti.

Merz, “Tüm paydaşları tasarruf önlemleri almaya çağırdık ve bunu sağlamayı başardık,” diyen CDU lideri, “bence bu konuyu biraz hafife alıyorsunuz,” diye ekledi.

HER ARAYAN MERZ'İ ELEŞTİRDİ

Yayın sırasında Şansölye Merz'e yönelik eleştiriler çocuk doktoruyla sınırlı kalmadı. Bavyera'nın Coburg bölgesinden programa katılan ve geçmişte Birlik partileri seçmeni olan üç çocuk babası Oliver Bernt de hükümetin politikalarını hedef aldı.

Bernt, ailelerin Berlin yönetimi tarafından giderek daha fazla yalnız bırakıldığını savundu. Bu eleştiriye de karşı çıkan Merz, "Bence eleştiriniz biraz fazla sert" yanıtını vererek federal hükümetin aileler için çok şey yapmaya devam ettiğini belirtti.

Birçok insanın daha fazla destek talep ettiğini kabul eden Şansölye, bununla birlikte devletin imkanlarının sınırsız olmadığını ifade etti.