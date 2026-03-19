Yarın başlayacak ve üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nda siyasi parti liderlerinin programı belli oldu. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı memleketi Manisa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rize'de geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ramazan Bayramı'nı Ankara'da geçirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan partilerinin Nevruz Bayramı programları sebebiyle İstanbul, Diyarbakır ve Van'da olacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Kayseri'de olacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, bayramın birinci günü Eskişehir'de, ikinci günü Ankara'da olması bekleniyor.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun bayramda Ankara'da olması bekleniyor. Ağıralioğlu, bayramın üçüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da geçirecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da bulunacak.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramda Batman'da olacak.

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayramda İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ankara'da olacak.