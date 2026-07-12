Geliştirdiği Assassin’s Creed Black Flag Resynced oyunuyla büyük bir başarı yakalayan Ubisoft Barcelona stüdyosu, lansmanın hemen ardından kitlesel işten çıkarma kararıyla sarsıldı. Güçlü ön sipariş rakamlarına ve yüksek inceleme puanlarına rağmen stüdyodaki 51 çalışanın işine son verilirken, karara tepki gösteren ekip altı kez greve gitti.

REKORLAR KIRILSA DA İŞTEN ÇIKARMALAR DURMADI

9 Temmuz’da PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkış yapan Assassin’s Creed Black Flag Resynced, oyun dünyasından yüksek notlar aldı. Oyunun PlayStation 5 sürümü 84 Metascore ve 9,0 kullanıcı puanına ulaşırken; PC sürümü 84, Xbox Series X|S sürümü ise 82 puan almayı başardı. Lansman öncesinde takip edilen dokuz PlayStation Store bölgesinin sekizinde en çok ön sipariş verilen yapım olan oyun; ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Hong Kong’da listelerin zirvesine yerleşti. Steam’de çıkışından iki gün önce yaklaşık 300 bin kopya satarak 14 milyon dolara yakın brüt gelir elde eden yapım, aynı zaman aralığında Assassin’s Creed Shadows’un ön satış performansını da 5,39’a katladı.

KARAR DAHA ÖNCEDEN ALINMIŞ

Bu ticari ve kritik başarıya rağmen Ubisoft yönetimi, Barcelona ofisindeki iş gücünün yüzde 28’ini oluşturan 51 pozisyonu sonlandırma kararı aldı. Çalışanlara 10 Haziran’da bildirilen bu kararın, oyunun satış performansından ve puanlarından bağımsız olarak daha önce planlandığı öğrenildi. Normal şartlarda projeleri bitmeden önce yeni görevler alan geliştirme ekiplerinin, 2025 yazında kendilerine yeni bir proje belirlenmemesi üzerine yönetime ilettiği endişelerin karşılıksız kaldığı belirtildi.

Yaşanan sürecin ardından oyun için planlanan kapsamlı lansman kutlaması iptal edilerek yerine küçük bir yemek organizasyonu düzenlendi. Stüdyo çalışanları, bu durumu yalnızca bir personel azaltması olarak görmediklerini; deneyimli personelin kaybedildiğini, çalışan haklarının zayıfladığını ve kararların giderek merkezileştiğini ifade etti.

6 KEZ İŞ BIRAKTILAR

İşten çıkarma kararına karşı sessiz kalmayan Ubisoft Barcelona çalışanları sendikal eylem başlattı. Video Game Union Coordinating Committee ve İspanyol işçi sendikası Confederación General del Trabajo (CGT) tarafından organize edilen eylemler kapsamında, 30 Haziran ile 16 Temmuz tarihleri arasında salı ve perşembe günleri öğleden sonraları olmak üzere toplam altı kez iş bırakıldı.