İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı yazılım mühendisi Iraz Bayrak, iddianamede iki farklı projenin karıştırılması sonucu 3 aydır cezaevinde.

VERİ SIZDIRMA SUÇU

İBB Hanem Projesi’nde çalışan Bayrak, suçlamaya konu ‘İstanbul Senin’ projesinde hiç görev almadı. Iraz Bayrak, CHP’ye veri sızdırmakla suçlanıyor.

Son tutukluluk incelemesinde tahliye çıkmayınca ailesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “‘İstanbul Senin’ uygulamasının veri merkezi, Başakşehir’deki İBB binasında yer alıyor. Iraz Bayrak ise görev süresi boyunca Kasımpaşa ek binasında çalıştı. Fiziksel olarak farklı lokasyonlarda bulunan bu birimler arasında, görev ve erişim açısından bir kesişim bulunmuyor” denildi.

Yaşananlara tepki gösteren baba İbrahim Bayrak, “Iraz işe başladığında tutuklanmasına neden olan Naim Erol Özgüner yönetici değildi. Özgüner, ilerleyen dönemde İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı oldu. 26 yaşındaki genç bir kadın nasıl kendinden daha önce işe girmiş kıdemli veri uzmanına talimat verebilir” diye sordu.

Kasımpaşa’da çalışıyordu

İBB Hanem projesi test aşamasında kaldı ve kulanıma açılmadı. İstanbul Senin uygulaması ise İBB’nin hizmetlerini tek bir uygulamaya dönüştüren uygulama ve veri merkezi, Başakşehir’de, Iraz Bayrak ise Kasımpaşa’daki ek binada çalışıyordu.