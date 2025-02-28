Arı ürünleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla dikkat çeken Balparmak AR-GE Merkezi, Türkiye’ye özgü kahverengi propolisi mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda propolisin içinde 126 farklı molekül tespit edildi. Çalışmanın bulguları, Brezilya’da düzenlenen 4. Uluslararası Propolis Konferansı’nda bilim dünyasıyla paylaşıldı.

KLİNİK ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Balparmak AR-GE ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, propolisin doğanın en değerli armağanlarından biri olduğunu belirterek, yapılan araştırmanın önemine dikkat çekti. Damarlı, “Kahverengi propoliste 126 farklı molekül tespit ettik. Bu, dünya çapında ilk kez yapılan kapsamlı bir çalışma. Bu bulgular, sağlık, ilaç ve gıda sektörleri için büyük bir gelişme niteliğinde. Şimdi bu moleküllerin etkilerini anlamak için klinik çalışmalara hazırlanıyoruz” dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMAYA ULUSLARARASI ÖDÜL

Balparmak AR-GE Merkezi’nin araştırma sonuçları, geçtiğimiz hafta Brezilya’nın Sao Paulo Eyaleti’nde düzenlenen 4. Uluslararası Propolis Konferansı’nda bilim dünyasına sunuldu. Konferansa 24 ülkeden 54 bilimsel çalışma katılırken, Balparmak AR-GE Merkezi Analitik AR-GE Müdürü Dr. İsmail Emir Akyıldız’ın sunumu, Sao Paulo Üniversitesi tarafından “Propolis Alanında En Başarılı Bilimsel Çalışma” ödülüne layık görüldü.

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, ödülün Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Balparmak olarak arı ürünleri konusunda uluslararası bir otorite olma yolunda ilerliyoruz. AR-GE merkezimizde çoğu doktoralı 20’yi aşkın bilim insanı yeni buluşlara imza atmak için çalışıyor” dedi.

Propolis üzerine yapılan bu çalışma, arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair yeni ufuklar açarken, Balparmak’ın bilimsel alandaki başarısını da bir kez daha kanıtlamış oldu.