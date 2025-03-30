Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolardaki eylemci 'Pikachu' dikkat çekti. Protestolarda bir sembol haline gelen ve gençlerin son duruma karşı olan mizah ve direncini gösteren, ilk kez Antalya'daki protestolarda görünen Pikachu ise farklı ülkelerdeki protestolarda da görünür oldu.

Ünlü Pokémon çizgi filmi karakteri olan Pikachu kostümünü giyerek hükümetleri protesto eden kişiler Paris'te, İsrail'de ve Gürcistan'da görüldü.

PARİS'TE ZIPLADI

Türkiye'deki protestoculara destek amaçlı yapılan, Paris'te düzenlenen bir yürüyüşte görünen Protestocu Pikachu gençlerle birlikte zıpladı.

Paris'in ortasında açılan Türk bayraklı ve Türkçe yazılı pankartlarla boy gösteren Pikachu, eylemin tam ortasında bir şenlik havası yarattı.

GÜRCİSTAN'IN BAŞININ ÜSTÜNDE

Gürcistan'da ise artık ayları bulan protestolarda da, tam kostümle olmasa da bir Pikachu eksik olmadı. Bir protestocunun Pikachu şapkası, görenlerin ilgisinden kaçmadı.

Gürcistan muhalefeti, aylardan beri Rusya yanlısı Irakli Kobakhidze'nin baskıcı politikalarını ve Gürcistan anayasasına aykırı eylemlerinde dolayu eleştiriyordu. Aylardan beri Gürcistan'ı kasıp kavuran protestolar şiddetini azaltsa da, bitmiş değil

NETANYAHU'YA KARŞI, SARI FARE

İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de ise, Pikachu barış için pankart salladı. Hamas ile ateşkesi bozan, rehinelerin yaşamını hiçe sayarak günler içerisinde Gazze'de bine aşkın Filistinli'nin ölümüne sebep olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, İsrail'in başkentinde protesto edildi.

İsrail muhalefeti, daha önce de sağcı bir kabine toplayarak gün geçtikçe daha da otokrat bir hükümet olma yolunda ilerleyen Netanyahu ve kabinesini savaşın başında beri protesto ediyordu. Şimdiki protestolara ise, dünyaca ünlü 'sarı fare' de katılmış oldu.

KALİFORNİYA'DA HİKAYESİNİ ANLATTI

Atlantik okyanusunu da aşan Protestocu Pikachu, soluğu son alarak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills'de aldı.

Elinde 'Erdoğan'dan kaçtım' afişi tutan Pikachu, Beverly Hills'de gerçekleşen ve Türkiye'deki protestolara destek amaçlı düzenlenen bir mitingde görüldü. Türkiye'deki durumu, ABD vatandaşlarına konuşmadan anlattı.