Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen kitlesel gösterilerin hafta sonu son yılların en ağır sokak olaylarına dönüşmesinin ardından, eylemciler 19 Ekim Pazartesi günü Paris'teki Louvre Müzesi'nin girişini kapattı.

Ülke genelinde yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı protestoların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron güvenlik incelemesi talimatı verirken, gösterileri organize eden Sarı Yelekliler hareketi önümüzdeki cumartesi günü için yeni bir protesto çağrısında bulundu.

LOUVRE ABLUKA ALTINDA

Pazar akşamı ulusa sesleniş konuşmasında yaşanan taşkınlıkları kınayan Cumhurbaşkanı Macron, yerel yetkililerin gerekli durumlarda gösterileri yasaklayabileceğini açıkladı; ancak olağanüstü hâl veya genel bir sokağa çıkma yasağı kararı almadı.

Başbakan Sébastien Lecornu ise ticari işletmeleri korumak amacıyla pazartesi akşamından itibaren bazı şehirlerde bölgesel ve kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması için yerel makamlara talimat verdiğini duyurdu.

Marsilya'daki yerel yönetim de pazartesi günü saat 12.00 ile 20.00 arasında kamusal toplanmaları yasakladı.

Öte yandan, eylemciler pazartesi günü dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi konumundaki Louvre'un girişini kapatarak protestolarını sürdürdü.

Müze yönetimi ve sendikalar eylemin Ecole du Louvre öğrencileri tarafından yönlendirildiğini aktarırken, müzenin dışına "Dünyanın en büyük müzesini abluka altına aldığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz" yazılı bildiriler asıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

Fransa'da mart ayından bu yana motorin fiyatlarının yaklaşık yüzde 40, benzinin yüzde 25 ve 2021'den bu yana gıda fiyatlarının yüzde 25 oranında artması halk tepkisini tırmandırdı.

Bu huzursuzluk ortamı, Macron'un yeniden aday olamayacağı ve aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin adayı Marine Le Pen'in anketlerde önde seyrettiği gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi tansiyonu yükseltti.

Kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Lecornu, aşırı sol hareketleri ülke genelinde kargaşa çıkarmakla suçlayarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimini ve hatta seçimin bizzat yapılmasını dahi sorgulatmak üzere harekete geçirilebilecek koca bir ağ bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar şiddet olaylarından aşırı sol grupları sorumlu tutarken Le Pen, aşırı solcu rakibi Jean-Luc Mélenchon'un partisinin şiddeti meşrulaştırdığını öne sürdü.

Sol muhalefet Macron'u eylemcilerin taleplerini görmezden gelmekle itham ederken, Lecornu sokağa çıkma yasağı ilan edebileceklerini ifade etti.