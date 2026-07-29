İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ziyareti sırasında yüzlerce protestocu Washington D.C.’nin sokaklarına döküldü.

Netanyahu’nun akşam yemeği yediği bildirilen Georgetown’daki Four Seasons Oteli’nin lobisine birkaç göstericinin girmesiyle protestolar şiddetlendi.

NETANYAHU'NUN OTELİNİ BASTILAR

Bazı protestocular ise, Netanyahu'nun kalduğı oteli basarak Başbakan ile görüşmek istediklerini söyledi. Protestocular polis engeline takıldı.

Otel içinde sloganlar yankılanırken güvenlik görevlileri göstericileri hızla dışarı çıkardı. Protestocuların sözleri ise akıllara kazındı.

Bir protestocunun "Bibi, kaçamazsın Bibi! Sen bir savaş suçlusunun" diye lobide haykırması saniye saniye kyadedildi.

BEYAZ SARAY'A YÜRÜDÜLER

Polisle tartışan eylemciler, ABD yetkililerinden Netanyahu aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin çıkardığı tutuklama emrini uygulamalarını talep etti.

Şiddetli yağmura ve sıkı güvenlik önlemlerine rağmen göstericiler, Gazze’deki savaşla ilgili hesap sorulmasını talep ederek Beyaz Saray’a doğru yürüdü.