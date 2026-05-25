Bolivya’da haftalardır devam eden protestolar ve ekonomik sıkıntılar sürerken, Devlet Başkanı Rodrigo Paz’dan dikkat çeken bir karar geldi. Paz, ülkedeki kriz ortamında hükümetin fedakârlık göstermesi gerektiğini belirterek maaşını yarıya düşüreceğini duyurdu.

Sucre kentinde düzenlenen resmi törende konuşan Paz, yalnızca kendi maaşında değil, kabine üyelerinin maaşlarında da yüzde 50 oranında kesinti yapılacağını açıkladı. Kararın, hükümetin ülkeye bağlılığını ve sorumluluk anlayışını göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

Bolivya’da son haftalarda artan siyasi gerilim ve ekonomik sorunlar nedeniyle protestolar büyürken, özellikle başkent La Paz ile El Alto kentlerinde günlük yaşamın ciddi şekilde etkilendiği bildiriliyor.

Gösteriler nedeniyle ulaşım ve lojistik ağlarında yaşanan aksaklıkların, temel ihtiyaç ürünlerine erişimi zorlaştırdığı belirtiliyor. Marketler, hastaneler ve akaryakıt istasyonlarında gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı ifade edilirken, halkın günlük yaşamında ciddi sorunlar ortaya çıktığı kaydediliyor.

Rodrigo Paz yönetiminin aldığı maaş kesintisi kararı, kamuoyuna yönelik bir “dayanışma ve fedakârlık” mesajı olarak değerlendirilirken, bu adımın protestolar üzerindeki etkisinin nasıl olacağı ise merak konusu oldu.

Uzmanlar, ülkede ekonomik baskının artmasıyla birlikte hükümetin önümüzdeki süreçte yeni sosyal ve ekonomik önlemler almak zorunda kalabileceğini değerlendiriyor