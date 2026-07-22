Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşa rağmen günlerce süren protestolardan sonra gece saatlerinde yayımlanan televizyon konuşmasında ordu komuta kademesinde kapsamlı bir değişime gittiğini duyurdu.
Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sirskiy’nin görevine son vererek yerine halk ve ordu nezdinde popüler ve yenilikçi bir isim olarak bilinen Tümgeneral Mihaylo Drapatıy’yi getirdiğini bildirdi.
Yeni başkomutanın ordunun komuta yapısındaki yeniden örgütlenmeyi yöneteceğini belirten Zelenski, görevden alınması başkent Kiev ve diğer şehirlerde binlerce kişinin katıldığı protestolara yol açan eski Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov’u da yeniden hükümete davet ettiğini açıkladı.
FEDEROV'A YENİ GÖREV
Zelenski konuşmasında, görevden aldığı Sirskiy’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kendisinin Kiev’in savunulmasında ve 2024 yazında 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı tankların Rus toprağına girdiği Kursk bölgesine yönelik karşı harekatta kritik rol oynadığını vurguladı.
Komuta kademesindeki bu radikal değişimin, Sirskiy’nin görevden alınmasını talep eden ve Fedorov’un cuma gününe kadar görevine iade edilmemesi halinde süresiz protesto tehdidinde bulunan göstericilerin tepkisini dindirmesi hedefleniyor.
Atamayı memnuniyetle karşılayan Fedorov ise halkın yüksek beklentilerinin bağımsızlık savaşını sona erdirecek net bir vizyon, askerlerin hayatını koruyacak adımlar, cephenin otomasyonu, asimetrik saldırılar ve Rus ekonomisini zayıflatmaya yönelik hamlelerle karşılanması gerektiğini belirtti.
Eski Savunma Bakanlığı koltuğuna eski özel harekat komutanı Yevhen Hmara getirilirken, Zelenskiy’nin salı günü görüştüğü Fedorov’a devletin teknoloji sektörünü birleştirecek ve gelişimini sağlayacak üst düzey bir görev önerdiği bildirildi.