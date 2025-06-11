Amerika Birleşik Devletleri’nde Los Angeles’ta beş gündür aralıksız süren protestolar büyüdü, yerel hükümet sokağa çıkma yasağı getirdi. Ancak ABD'nin diğer şehirleri de kendi protestolarını düzenlemeye hazırlanıyor.

Başkan Donald Trump’ın kesin emriyle başyalaş ve yasa dışı göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyonları ülke çapına yayılan protestoların fitilini yaktı.

Teksas Valisi Greg Abbott bu hafta Ulusal Muhafızları görevlendireceğini açıklarken, başkent Austin’de göstericilerle polis arasında Pazartesi günü çatışmalar yaşandı.

Trump’ın Ulusal Muhafızlar ile Deniz Piyadelerini Los Angeles’a gönderme kararı, sokağa dökülen askerlerin demokratik düzene ters düştüğü yönünde eleştirileri beraberinde getirdi.

ORDU SOKAĞA İNDİ

Demokrat California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın bu hamlenin "ateşe benzin döktüğünü" belirterek, "Bir başkanın iktidardayken yetkisini bu şekilde suistimal etmesi her şeyi daha da kötüleştirdi. İnsanlarımızı, polisleri ve hatta Ulusal Muhafızları tehlikeye attı. İşte bu noktada her şey çöküşe geçti" dedi.

Newsom ayrıca, federal asker sevkiyatını engellemek için Trump ve Savunma Bakanlığı’na dava açtıklarını duyurdu. Trump ise Newsom’un tutuklanması gerektiğini ileri sürdü.

Salı günü yaklaşık 700 deniz piyadesi Los Angeles çevresine konuşlandırılırken, Trump 4 bin Ulusal Muhafızın daha sevk edilmesini emretti.

Bu birliklerin yalnızca kamu personeli ve binaların korunmasında görev alacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Karen Bass, çoğu gösterinin barışçıl ve yalnızca birkaç sokakta sınırlı kaldığını, polisin durumu kontrol altında tuttuğunu söyledi.

PROTESTOLARIN ARASINDA, ESKİ DOSTU DÖNDÜ

Ancak Trump, eleştiriler kadar destekle de karşılandı. Cumhuriyetçi taban, Trump'ın 'tekrar düzeni sağladığını' söylerken son zamanlarda Trump'a karşı sert sözleriyle gündemin ortasına oturan Elon Musk'tan da destek geldi.

Musk, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı bazı paylaşımların "fazla ileri gittiğini" söyleyerek pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Tesla ve SpaceX CEO’su, kendi sosyal medya platformu X üzerinden "Geçen hafta Başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanlık duyuyorum. Fazla ileri gittiler" mesajını paylaştı. Hangi paylaşımları kastettiğini belirtmedi.

Musk, geçen hafta Trump’ın geniş çaplı vergi ve harcama tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelemiş ve bunun yanında Trump'ın azledilmesi gerektiğini de belirtmişti.

Trump, Cumartesi günü Musk ile ilişkilerinin sona erdiğini söylemişti. Ancak daha sonra Musk’ın arayıp iyi dileklerini iletmesi halinde bir sorun yaşamayacağını ifade etti. Musk, tartışmaların ardından bazı eleştirel paylaşımlarını sildi.

Musk’a yakın kaynaklar, öfkesinin azalmaya başladığını ve Trump ile ilişkisini onarma isteği taşıyabileceğini belirtti.

SOKAKLAR YANIYOR

Bu esnada Los Angales'taki protestocular durmadı. gece saatlerinde yaşanan yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle kentin merkezi bir mil karelik alanında birkaç gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Polise göre yasağa rağmen sokakları terk etmeyen çok sayıda grup gözaltına alındı ve salı günü yapılan 197 tutuklama daha önceki toplamların iki katını aştı.

Protestocular sokakları doldurdu, polisle çatıştı. Bir protestocunun polise ateş açtığı görüntüler ise büyük infial yarattı.