İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar nedeniyle yaklaşık İstanbul'da bini aşkın kişi gözaltına alınmış, bunlardan 278 kişi tutuklanmıştı. Bir hafta içerisinde tahliye kararı verilen genç sayısı 200'ü aştı.
ADLİ KONTROL ŞARTLARI KALDIRILDI
İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 11 Nisan’da şafak operasyonuyla gözaltına alınan 3 tutuklu gencin 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tahliyesine karar verdi. Mahkeme, gençler hakkındaki tüm adli kontrol şartlarını da kaldırdı. Duruşma 18 Nisan'da görülecek. Gençlerin savunmalarına yardımcı olan gönüllü avukat grubuna göre hala 43 genç tutuklu bulunuyor.