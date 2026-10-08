Fransa'da eylül ayından bu yana eğitim sistemindeki personel eksikliği, yetersiz bütçe ve kötü okul koşullarına karşı devam eden lise protestoları giderek tırmanıyor. Okul önlerinde barikatlar kuran ve dersleri boykot eden öğrencilerin gösterilerinde ilginç anlar yaşandı.

Lise önündeki eyleme katılan bir gencin, kalabalığın arasına giren annesi tarafından yakalanarak müdahaleye uğradığı anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Öfkeli kadının, oğlunu vurarak ve sürükleyerek protesto alanından uzaklaştırdığı görüldü.

BENZER BİR OLAY ARPJAN KENTİNDE DE YAŞANDI

Gösteriler sırasında benzer bir kaçış öyküsü de Essonne bölgesindeki Arpajon kentinde kaydedildi. Edmond-Michelet Lisesi önündeki eylemde yüzünü kapatıp yanan çöp konteynerine tekme atan bir öğrenci, arkasından koşan bir kadın tarafından kovalandı. Çevredekilerin kadının öğrencinin annesi olduğunu söylemesi üzerine o anlar büyük dikkat çekti.

ÜLKE GENELİNDE 266 BİN KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki protestolara 266 bin kişi katılırken, başkent Paris'te bu sayı 56 bine ulaştı. Eğitim Bakanlığı ise 891 lisede eğitimin tamamen veya kısmen durduğunu açıkladı