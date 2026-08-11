Ankara’da yaklaşık bir aydır hak arayışı için Güvenpark’ta yatıp kalkan er gaziler dün TBMM’ye yürümek istedi ancak polis müdahalesi ile karşılaştı. Polis kalkanları ile müdahale ederken fenalaşan gaziler oldu. Kalp pili olan bir gazi hastaneye kaldırıldı.

Bir gazimiz fenalık geçirdi.

Gaziler Güvenpark’ta oturma eylemi yaptı, eyleme Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da oturarak destek verdi.

Gazilerden birinin polise, “Irak’ın kuzeyinde gazi oldum, bedel ödedim. Buralarda rahat geziyorsanız benim sayemde. Yeter artık nedir çektiğimiz” dediği duyuldu.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Bizden korkuyorlar, yürütmediler Rolex saat Bently aracı olanlar bizi bu hale getirdiler, polisle karşı karşıya getirdiler tarih asla affetmeyecek. Hakkımızı helal etmiyoruz. Biz özlük hakları için mücadele ederken onlar aynı gün PKK’ya hak veriyorlar”.