Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve zehir tacirlerine darbe vurulması amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında kritik bir ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli bir aracı takibe alarak operasyon için düğmeye bastı.

GİŞELERDE NEFES KESEN BASKIN

Narkotik polisleri, takibe aldıkları otomobili İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri’nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araç içerisinde bulunan Suriye uyruklu H.A. etrafı sarılarak anında gözaltına alındı.

PROTEZ BACAĞI ZULA YAPMIŞ

Şüphelinin yapılan üst ve eşya aramasında polis ekiplerinin dikkati akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı. H.A.’nın takma protez bacağını inceleyen ekipler, protezin içerisine özel olarak gizlenmiş paketler halinde 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

POLİS KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin protez bacağından zehir maddelerinin çıkarıldığı o anlar ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi. Emniyete götürülen H.A.'nın sorgusunun devam ettiği ve olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.