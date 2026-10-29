Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, şehit babası Alişan Şahin, protokoldeki oturma düzeninde şehit ailelerinin arka sıralarda yer verilmesine tepki gösterdi.

2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin’in babası Alişan Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende protokoldeki oturma düzenine tepki gösterdi. Şahin, oturma düzeninde şehit yakınlarına arka taraflarda yer verilmesinin haksızlık olduğunu ifade etti.

“BİZİ NEDEN KÖŞEYE İTİYORSUNUZ?"

Tepkisini dile getiren Alişan Şahin, şehit ailelerine gösterilen değerin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, “Bizi neden köşeye itiyorsunuz, nasıl protokolmüş böyle? Ben onurlu şehit Şükrü Şahin’in babasıyım. Böyle bir yanlış olmaz! İnsanın bir yere kadardır sabrı. Hani hatırlanıyorduk? Hani baş tacıydık? Hani yüreklerimiz yanıyordu? Böyle mi yanıyor?” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı duruma tepki gösteren Şahin, şunları söyledi:

“Ben burada haykırmazsam başka yerde sesimizi duymazsınız, sahip çıkılmaz. Yazıklar olsun. Ben bir oğlumu vermişim bu vatan için. Ocağım söndü benim. Ama yine dedim ki vatanım, milletim sağ olsun dedim bayrağım dalgalansın dedim”