Saraçhane Meydanı'nda süren gösterilere destek giderek artarken bugün endişe uyandırıcı gelişmeler yaşanıyor. Bazı sosyal medya hesaplarından meydandaki Şehzadebaşı Camii'nde mezar taşlarının kırıldığını gösteren fotoğraflar yayınlanmaya başlamıştı.

Sosyal medyada yayılan bu provakatif görüntülerin ardından Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilatı sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "Büyük Doğu Akıncıları Olarak İftarı Şehzadebaşı Camii'nde açacağız!" ifadelerine yer verdi.

"MEYDANI BIRAKMAYIZ"

CHP lideri Özgür Özel bu akşam saat 20.30'da Saraçhane'ye çağrı yaparken düzenlenecek iftarla alakalı açıklamalarda bulundu. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam camiye geleceğiz iftar yapacağız diyorlar, başüstüne, biz de zaten her gün 100 kişiye iftar dağıtıyoruz. İbadet edeceğiz başüstüne, sesi açmayız. Bu meydandan ayrılıp bu meydana bırakamayız."

İFTAR İPTAL EDİLDİ

Büyük Doğu Akıncıları Derneği akşam saatlerinde bir açıklama daha yaptı. Şehzadebaşı Camii'nde düzenleyecekleri iftar programını iptal ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ŞEHZADEBAŞI PROGRAMIMIZ İPTAL EDİLMİŞTİR*

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Sayın Davut Gül tarafından, Şehzadebaşı Camii’ne yönelik dün akşam gerçekleşen alçakça hareketlerin tekrarını önlemek adına her türlü tedbirin kesinlikle alınacağı yönünde tarafımıza güvence verilmiştir. Bu sebeple, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız iftar ve teravih organizasyonumuzu iptal etme kararı aldık.

Ancak derneğimizden bir heyet, camiyi ziyaret ederek olay yerinde incelemelerde bulunacaktır. Bize verilen sözlerin gereği yerine getirilmediği takdirde, *Büyük Doğu Akıncıları* olarak gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna ilan ederiz."