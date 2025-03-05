İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken elebaşı Öcalan’ın, terör örgütü PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı sonrası gözler bu kez Mehmetçik’in teröristlerle amansız ve kesintisiz mücadele verdiği operasyon bölgelerine çevrildi.

Terör örgütü PKK’nın sözde Medya Savunma Alanları diye adlandırdığı Pençe serisi operasyonlarının yürütüldüğü bölgelerde 27 Şubat’ta terör örgütü elebaşının çağrısından sonra sessizlik hakim.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

SÖZCÜ’nün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin karşısındaki Metina ve Hiror Vadisi ile Şemdinli ve Derecik İlçeleri karşısındaki Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtı bölgesinde konumlanan TSK birliklerinin üs bölgelerindeki önlemlerini en üst seviyeye çıkardığı belirlendi.

HAVADAN VE KARADAN

Öcalan’ın çağrısından sonra terör örgütü içinde silah bırakılmasından rahatsızlık duyan şahin kanadın olası saldırı ve provokasyon girişimlerine karşı teyakkuz haline geçen Mehmetçik, 24 saat kontrol altında tuttuğu bölgedeki keşif-dinleme ve gözetleme faaliyetlerine ağırlık veriyor. Mehmetçik’in, ilkbaharın yaklaşmasıyla arazide ani sis ve pus çökmesi, görüş mesafesinin daralması gibi durumlarda saldırılara maruz kalan üs bölgelerinin çevresinde Silahlı İnsansız Hava Araçları, ve insansız keşif uçaklarıyla düzenli keşif faaliyetlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Pençe bölgelerine takviye gönderildi

17 Nisan 2022 günü başlatılan Pençe Kilit harekâtında şimdiye kadar 876 terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtın üçüncü yılında Pençe Kilit harekâtında 162 güvenlik görevlisi şehit oldu.

PENÇE KİLİT BÖLGESİ: Mehmetçik, Zap Vadisi içindeki Çemço, Sida, Hakkâri tepesi, Zêve, Kinyaniş, Bagoz, Bedevi Kalesi, Nerveh, Kunişka, Verheli, Rekan, Tirvaniş, Karadağ, Cehennem Vadisi, Samura Geçidi ve Angola tepesini kontrol ediyor.

PENÇE KAPLAN BÖLGESİ: Irak-Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Haftanin Vadisi içindeki Sinaht, Şeraniş, Keşan, Perak, Kaşuran ve Şeşdara bölgelerinde piyade birlikleri yer alıyor.

PENÇE KARTAL BÖLGESİ: Gara Dağındaki Meyroki, Çemrebotki, Soğuk Çeşme, Bergarê, Piriz, Siyani, Kafya Vadisi, Yekmal, Nehli ve Guze bölgelerindeki üs bölgeleri ile ileri gözetleme kulelerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

PENÇE-1 OPERASYON BÖLGESİ: Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e açılan kapı olarak bilinen Hakurk Vadisi içindeki bölge teröristlerden temizlenerek alana kalıcı üs bölgesi kuruldu. Kandil’e yakınlığı nedeniyle de olası bir saldırı ve provasyon girişimine karşı bir dizi önlemler alındığı kaydedildi.