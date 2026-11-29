Ünlü alışveriş platformunda Play Station 5 Pro oyun konsolu siparişi veren bir vatandaş, alışveriş yaptığı satıcının kendisine gönderdiği mesajlara tepki göstererek şikayetini sosyal medya hesabından paylaştı.

Müşteri, şikayetinde satıcının kendisine siparişi söz konusu fiyattan aldığını sorguladığını; tehditkar ve suçlayıcı bir üslupla kendisine mesaj gönderdiğini iddia etti.

Görüntülerde siparişin yalnızca 33 dakika sonra iptal edildiği görüldü.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaplan, ilgili platformun yetkilileriyle görüştüklerini ve müşteri memnuniyetini sağlayacak adımların atılacağının kendilerine iletildiğini bildirerek "Kimse kimseyi tehdit edemez… Burası Vice City değil" ifadelerini kullandı.

MAĞAZA KAPATILDI

Sürecin tamamlanmasının ardından ikinci bir açıklama yapan Bekir Kaplan, vatandaşın mağduriyetinin giderildiğini ve sorunun çözüme kavuştuğunu duyurdu.

Kaplan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müşteri memnuniyeti adına gerekli aksiyonların alındığı, mağduriyetinizin giderildiği ve sorunun tamamen çözüme kavuştuğu bilgisi tarafımıza iletildi.

Ayrıca, söz konusu satıcının mağazasının kapatıldığı ve gerekli idari süreçlerin işletildiği bilgisi de paylaşıldı."