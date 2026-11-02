Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, dünya devlerini peşine takmaya devam ediyor. PSG ve Liverpool'un genç oyuncuyu Stuttgart maçında izleyeceği kaydedilirken, Arsenal ve Barcelona'nın da Batrakov ile ilgilendikleri aktarıldı.

Galatasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Stuttgart maçında Aleksey Batrakov yakın takipte olacak... Premier Lig'in dev ekiplerinden Liverpool ve Fransız ekibi PSG'nin yetkililerinin Stuttgart ile RAMS Park'ta oynanacak maçta tribünde olmasının beklendiği kaydedildi.

BARCELONA VE ARSENAL DE İLGİLENİYOR

İngiliz medyasından Team Talk'ın haberine göre: Barcelona ve Arsenal de oyuncuyla yakından ilgileniyor. Şampiyonlar Ligi'nde attığı 2 golle dikkat çeken Batrakov'un dev kulüpler tarafından takip edildiği, iki kulübün transfer listelerinde üst sıralarda bulunduğu öne ifade edildi.