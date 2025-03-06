UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint Germain (PSG), sahasında Liverpool'u konuk etti. Parc des Princes Stadı'nda oynanan dev karşılaşma 1-0 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi.

Rakibine oranla hücumda daha etkili bir futbol ortaya koyan PSG, girdiği pozisyonlarda Liverpool kalecisi Alisson Becker'i geçemedi. Karşılaşmanın 20. dakikasında PSG'nin Khvicha Kvaratskhelia ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Mücadelede 87. dakika oynanırken oyuna bir dakika önce Mohamed Salahın yerine dahil olan Harvey Elliott, attığı golle takımına avantajı getiren isim oldu.

Liverpool kalecisi Alisson Becker, yaptığı dokuz kurtarışla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Feyenoord 0-2 Inter

Bayern Münih 3-0 Bayer Leverkusen

Benfica 0-1 Barcelona