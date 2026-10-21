Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildiği karşılaşmada Parc des Princes tribünlerinde açılan bir pankartı UEFA'ya şikayet etti.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, maç öncesinde kale arkasında açılan ve Fransızca “Paris usulü katliamı” ifadesinin yer aldığı pankart, açık biçimde şiddet ögeleri içerdiği gerekçesiyle UEFA'ya bildirildi. Pankarta, 1974'te vizyona giren Teksas Testere Katliamı filmine gönderme yapan bir görsel de eşlik etti.

Barcelona'nın ayrıca karşılaşma sırasında açılan ve kulübe hakaret içeren pankartların kaldırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki karşılaşmayı kazanan ev sahibi PSG, üçte üç yaptı. Paris ekibinin gollerini Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian Ruiz attı. Barcelona'nın golleri ise Xavi Espart ve Lamine Yamal'dan geldi.