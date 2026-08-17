Fransa Süper Kupası'nda PSG'yi 1-0 yenen Lens şampiyonluğa ulaştı. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçta geçen sezonun Fransa 1. Ligi (Ligue 1) şampiyonu PSG ile Fransa Kupası kazananı Lens karşı karşıya geldi. Luis Enrique yönetimindeki PSG, geçen sezonki Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğunun ardından yeni sezon öncesinde bir kupa daha müzesine götürmek için sahaya çıktı. Maçın ilk yarısını Lens, 32. dakikada Thauvin'in golüyle 1-0 önde geçti. Lens'te Antonio, 39. dakikada kırmızı kart görürken PSG'de ise Mendes, 87. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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